Vieillissement de la France : peut-on encore éviter le mur démographique ?

Aujourd'hui on s'intéresse aux personnes âgées qui, avec les progrès de la médecine, seront de plus en plus nombreuses dans le futur. Les plus de 60 ans pourraient ainsi représenter le tiers de la population française en 2050. Alors quelles conséquences pour notre économie ? Comment éviter de percuter ce mur démographique ? Comment accompagner nos... séniors pour les aider à bien vieillir ? Réponse notamment avec Sophie Boissard, la directrice générale du groupe Clariane, le leader des maisons de retraite privée

Voir plus