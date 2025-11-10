Questions au Gouvernement du 10 décembre

Au programme de cette nouvelle séance des Questions d'actualité au gouvernement, deux grands thèmes à la une : tout d’abord l’anniversaire de la loi de 1905, sur la séparation des Eglises et de l’Etat. On fêtait hier les 120 ans de l’adoption de la loi au Parlement, ce qui a été un acte fondateur de la laïcité française. Ce texte instaur... e la liberté de croire ou de ne pas croire et dans les deux cas de le manifester, et la loi institue la neutralité de l’Etat qui ne reconnait ni ne salarie aucun culte. On va voir deux questions sur ce thème, dont la toute première. Autre grand thème : la Nouvelle Calédonie. Les deux sénateurs de l’Archipel vont prendre la parole¿: pour les loyalistes et pour les indépendantistes puisque les deux sénateurs de la Nouvelle Calédonie sont issus des deux camps. Le gouvernement a annoncé une consultation anticipée en Nouvelle-Calédonie alors que l’accord de Bougival signé le 12 juillet dernier est au point mort.

