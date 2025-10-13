Questions au Gouvernement du 12 novembre

Au programme de cette nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement, deux thèmes saillants cette semaine : les commémorations demain des dix ans des attentats de Paris, qui avaient fait 132 victimes au Stade de France, au Bataclan et aux terrasses de plusieurs cafés parisiens. Trois questions sur ce thème avec cette interrogation¿: comment... a évolué la menace¿? Que dire des réseaux islamistes, en novembre 2025 et quid des nouvelles formes de guerre que nous devons affronter désormais¿? Autre grand thème à la Une¿: le Mercosur¿: ce traité de libre-échange entre l’Union européenne et les pays d’Amérique du Sud, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Les propos du chef de l’Etat en visite au Brésil la semaine dernière ont ulcéré certains syndicats agricoles, comme la FNSEA. Emmanuel Macron s’était dit «¿plutôt positif¿» mais «¿vigilant¿» sur la possibilité d'accepter l'accord commercial. La ministre de l’Agriculture Annie Genevard, dans le JDD dimanche a semblé relativiser ces propos du chef de l’Etat¿: "La France ne signera pas un accord qui condamne ses agriculteurs". Toute la question désormais tourne autour des «¿clauses de sauvegarde agricole spécifique¿», ces mesures pour protéger les filières européennes en cas de déstabilisation par les importations. Quelles sont les garanties dont dispose la France de la part de la Commission européenne¿?

