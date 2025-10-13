Public Sénat
Questions au Gouvernement du 12 novembre

Au programme de cette nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement, deux thèmes saillants cette semaine : les commémorations demain des dix ans des attentats de Paris, qui avaient fait 132 victimes au Stade de France, au Bataclan et aux terrasses de plusieurs cafés parisiens. Trois questions sur ce thème avec cette interrogation¿: comment...

Politique

Tam Tran Huy

25mn

Jusqu'au 27/10/2028

