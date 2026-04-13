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Questions au Gouvernement

Questions au Gouvernement du 13 mai 2026

Au programme de cette nouvelle séance des Questions d'actualité au gouvernement : l'hantavirus, cinq questions posées. Quasiment tous les groupes interpellent le gouvernement sur le sujet, preuve de la sensibilité des contaminations à l’hantavirus, 6 ans après la pandémie de Covid-19. La situation est très loin d’être comparable à celle de 202...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Tam Tran Huy

Durée

2h37mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/04/2029

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