Questions au Gouvernement du 13 mai 2026
Questions au Gouvernement
Au programme de cette nouvelle séance des Questions d'actualité au gouvernement : l'hantavirus, cinq questions posées. Quasiment tous les groupes interpellent le gouvernement sur le sujet, preuve de la sensibilité des contaminations à l’hantavirus, 6 ans après la pandémie de Covid-19. La situation est très loin d’être comparable à celle de 202... 0. Mais le gouvernement s’emploie déjà à éteindre toute polémique sur les masques, des stocks suffisants pour tenir 3 mois dit le Premier ministre. La ministre de la Santé a répété qu’il n’était de toute façon pas nécessaire d’en porter. Il n’y a pas de circulation du virus a dit Stéphanie Rist. Pour le moment, les seuls cas positifs sont ceux qui étaient à bord du bateau MV Hondius, ce qu’elle répètera sûrement dans quelques instants aux sénateurs. Pendant cette séance de questions au gouvernement, il sera également question de pouvoir d’achat, lié à la crise des prix du carburant. L’indemnité de 50 euros pour les travailleurs modestes grands rouleurs sera effective dans deux semaines. Sachant que les tarifs à la pompe pourraient continuer à augmenter à mesure que la guerre au Moyen-Orient se poursuit. Alerte de l’Agence internationale de l’énergie qui parle aussi d’une fonte « record » des réserves pétrolières mondiales.
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