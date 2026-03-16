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Questions au Gouvernement

Questions au Gouvernement du 15 avril

Au programme de cette nouvelle séance de Questions d'actualité au gouvernement, trois questions sur la proposition de loi concernant le travail le 1er mai. C’est même la première question posée par Hervé Marseille, président du groupe centriste au Sénat et co-auteur avec Annick Billon de la proposition de loi qui vise à “Permettre aux salariés...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Tam Tran Huy

Durée

2h38mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/03/2029

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