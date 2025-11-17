Public Sénat
Questions au Gouvernement

Questions au Gouvernement du 17 décembre

Tous les mercredis à 15 h, les sénateurs reçoivent dans l'Hémicycle les membres du gouvernement pour la séance des questions d'actualité, un moment important de la vie démocratique française. Une heure avant le début des questions, Public Sénat vous propose un décryptage des sujets prévus à l'ordre du jour, en plateau avec des experts et des pol...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Tam Tran Huy

Durée

1h41mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/12/2028

Questions au Gouvernement