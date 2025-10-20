Questions au Gouvernement du 19 novembre

Au programme de cette nouvelle séance des Questions d'Actualité au gouvernement, l’émotion est très vive depuis que le frère du militant écologiste Amine Kessaci a été tué par balles, en plein jour, jeudi dernier à Marseille. Le sénateur écologiste de Marseille, Guy Benarroche qui est également un proche d’Amine Kessaci va poser la toute p... remière Question au Gouvernement. Ces questions vont s’ouvrir dans quelques secondes par un message du Président du Sénat qui va appeler l’exécutif à davantage de résultats, dans cette lutte, six mois après la promulgation de la loi narcotrafic. Emmanuel Macron a demandé hier "d'amplifier" la lutte contre le trafic de drogues lors d'une réunion d'urgence à l'Elysée. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez parlé d’un "crime d'intimidation" marquant "un point de bascule". On attend que la loi narcotrafic s’applique pleinement¿: début 2026 un parquet national anticriminalité organisée (Pnaco) doit être installé sur le modèle du parquet national antiterroriste et du parquet national financier. La loi narcotrafic comprend aussi des mesures répressives, des outils pour les enquêteurs et la création de quartiers de haute sécurité dans des prisons pour y placer à l'isolement les narcotrafiquants. Deuxième grand thème, très important pour les sénateurs¿: le congrès des maires de France qui se tient cette semaine porte de Versailles à Paris. On attend trois questions sur les finances des collectivités locales. Le budget de Sébastien Lecornu contenait un effort de 4,6 milliards d’euros d’économies. Le Sénat entend réduire cet effort à 2 milliards. « Ces 2 milliards, on ne transigera pas dessus », a prévenu au micro de Public Sénat, le 6 novembre dernier, le président du Sénat, Gérard Larcher.

