Questions au Gouvernement du 20 mai 2026

Au programme de cette nouvelle séance de Questions d'actualité au gouvernement, le cinéma français, en ébullition en plein Festival de Cannes. Plus de 2000 professionnels du cinéma français ont désormais signé la tribune du collectif "Zapper Bolloré", tribune qui dénonce l'emprise de plus en plus étroite du milliardaire sur le cinéma français a... vec notamment l'acquisition prochaine des salles de cinéma UGC par Canal+. Le sénateur écologiste Ronan Dantec interrogera la ministre de la Culture après la menace du directeur général de Canal+ de boycotter les signataires de la tribune. Au programme de cette séance également, la crise géopolitique qui s'installe dans le portefeuille des Français et les nouvelles aides prochainement annoncées par Sébastien Lecornu. Emmanuel Capus, membre du groupe Les Indépendants, s'inquiète de la santé économique des entreprises et interrogera le gouvernement à ce sujet. Pétrole toujours mais à plus grande échelle, les Etats-Unis annoncent suspendre leurs sanctions sur le pétrole russe stocké en mer afin de modérer la flambée des prix du carburant, de quoi faire réagir les pays du G7, réunis en un sommet spécial finances, le ministre de l'économie Roland Lescure affirme la volonté "unanime" des pays du G7 de "maintenir la pression sur la Russie" pour qu'elle ne profite pas de la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient. Le sénateur Renaissance Bernard buis interrogera le ministre de l'Économie à ce sujet. Et enfin, deux questions sur le narcotrafic, quelques jours après une fusillade meurtrière à Nantes.

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