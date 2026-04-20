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Questions au Gouvernement

Questions au Gouvernement du 20 mai 2026

Au programme de cette nouvelle séance de Questions d'actualité au gouvernement, le cinéma français, en ébullition en plein Festival de Cannes. Plus de 2000 professionnels du cinéma français ont désormais signé la tribune du collectif "Zapper Bolloré", tribune qui dénonce l'emprise de plus en plus étroite du milliardaire sur le cinéma français a...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Tam Tran Huy

Durée

2h37mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/05/2029

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