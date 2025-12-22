Public Sénat
Questions au Gouvernement

Questions au Gouvernement du 21 janvier

Au programme de cette nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement, 5 questions concernant la pression mise par Donald Trump sur ce territoire autonome mais constitutif du royaume du Danemark. Le président américain prend la parole ce mercredi au forum économique de Davos, pour s'exprimer à nouveau sur le Groenland. Les Européens refusent ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Tam Tran Huy

Durée

2h18mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/01/2029

