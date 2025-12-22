Questions au Gouvernement du 21 janvier

Au programme de cette nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement, 5 questions concernant la pression mise par Donald Trump sur ce territoire autonome mais constitutif du royaume du Danemark. Le président américain prend la parole ce mercredi au forum économique de Davos, pour s'exprimer à nouveau sur le Groenland. Les Européens refusent ... en bloc toute cession du territoire. Parmi les questions des sénateurs, il y a celle d’Annick Girardin, ancienne ministre des Outre-mer et sénatrice de Saint-Pierre Miquelon au sujet la souveraineté en zone Arctique. Au-delà du Groenland, une question des Républicains portant sur les menaces de droits de douane sur le vin et le champagne français formulé par Donald Trump. Quelle réponse européenne à ses menaces américaines ? Autre sujet important, le Mercosur après la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne par le Parlement européen pour vérifier la validité de l’accord de libre-échange. Le budget au menu de cette séance alors que le Premier ministre a activé le 49-3 sur la partie recette du projet de loi de finance. Les sénateurs attendent des réponses notamment sur la partie dépense du texte, dont on ignore encore la version du gouvernement. Ils dénoncent aussi les efforts demandés aux entreprises.

Voir plus