Questions au Gouvernement du 27 mai 2026

Au programme de cette nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement, la France traverse une vague de chaleur depuis vendredi et qui devrait encore nous concerner jusqu’à dimanche¿: nous allons voir un échange sur «¿la France face à la canicule¿», avec une question de la sénatrice LR Chantal Deseyne. On va aussi voir un échange ... sur la question des passoires thermiques¿: lors de ces pics de chaleur on parle alors de «¿bouilloires thermiques¿», seul 1¿logement sur 10¿est suffisamment adapté aux fortes chaleurs, selon l’Ademe. Cela relance notamment le débat sur l’utilisation et l’installation de climatisation¿: l’an dernier¿; Marine Le Pen et le Rassemblement national ont plaidé pour un grand plan en la matière, alors que Marine Tondelier, la secrétaire nationale des Écologistes a pointé ce matin "le degré d'impréparation du gouvernement". Dans ce contexte, et aussi face à la hausse des coûts des carburants, l’Elysée a organisé une grande réunion pour accélérer l’électrification des usages, nous verrons une question à ce sujet, venue des sénateurs Indépendants, le groupe de Claude Malhuret. Il s’agira d’évoquer le déploiement de nouveaux projets de réacteurs nucléaires. Autre grand thème à la Une¿: et l’indignation suscitée par les images en début de semaine dernière de militants de la "flotille¿pour Gaza" agenouillés et les mains liées, après leur interception en mer et leur placement en détention dans le sud d'Israël. On parle de¿430 militants - dont 37 Français -. Les sénateurs écologistes - par la voix de leur président de groupe Guillaume Gontard - vont demander des actions de la part du gouvernement et plus simplement des condamnations orales. Avant d’ajouter et "puisqu'il s'agit de ressortissants français, nous n'excluons pas une saisine de notre propre justice sur l'ensemble des agissements tels qu'on a pu les constater sur cette vidéo". Dernier grand thème¿: et les violences et agressions sexuelles en milieu périscolaire¿: une proposition de loi va être examinée en séance cet après-midi, pour contrôler les antécédents des personnels. Dans le même temps, le gouvernement a fait des annonces tout à l’heure en sortie du conseil des ministres avec un projet de loi de protection de l’enfance examiné dans les prochaines semaines. Il s’agit notamment de créer une liste noire pour¿les personnels ayant eu des comportements inappropriés avec des mineurs à l'école. Le ministre de l’Education a expliqué¿: «¿Quand bien même [la personne] n'aurait pas été condamné[e], [elle] sera inscrit[e] sur une liste qui empêchera toute forme de réemploi au sein de l'école", a-t-il détaillé¿en sortie du conseil des ministres.

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