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Questions au Gouvernement

Questions au Gouvernement du 27 mai 2026

Au programme de cette nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement, la France traverse une vague de chaleur depuis vendredi et qui devrait encore nous concerner jusqu’à dimanche¿: nous allons voir un échange sur «¿la France face à la canicule¿», avec une question de la sénatrice LR Chantal Deseyne.  On va aussi voir un échange ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Tam Tran Huy

Durée

2h38mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/05/2029

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