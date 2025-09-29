Questions au Gouvernement du 29 octobre

Au programme de cette nouvelle séance de Questions d'actualité au gouvernement : une séance en majeure partie consacrée au budget; les débats ont débuté au Parlement. Et les sénatrices et sénateurs ont beaucoup de questions à ce sujet. A commencer par les deux présidents de groupes du bloc central : François Patriat pour les macronistes, et Cl... aude Malhuret, proche d’Edouard Philippe pour les Indépendants. Ce dernier à une question sur la taxe Zucman, le point d’orgue actuellement des négociations avec les socialistes. Point de friction aussi pour la droite et le centre. Mais cela ne s’arrête pas là, car d’autres groupes politiques ont des inquiétudes, des précisions à demander au gouvernement sur le budget. Les écologistes veulent alerter sur les coupes budgétaires pour le monde associatif, les communistes ont peur des conséquences pour les collectivités locales, chez les LR, on veut évoquer taxation des héritages, quand les centristes insisteront sur la lutte contre la fraude pour trouver des pistes d’économies.

