Questions au Gouvernement du 7 janvier

Au programme des Questions d'actualité au gouvernement, retour sur la situation internationale. On ne compte pas moins de cinq questions sur ce qui s’est joué à Caracas le 3 janvier et les conséquences sur la situation internationale. Les écologistes interrogent l’exécutif sur la réponse française et européenne face à ce qu’ils appellent ... «l’impérialisme américain». Olivier Cadic, pour les centristes interroge le gouvernement sur les initiatives qu'il peut prendre pour faire libérer les prisonniers politiques et reconnaitre le président Urritia. A la une également, les LR consacrent leurs questions à la grève des médecins libéraux mais aussi à la mobilisation des agriculteurs opposés au Mercosur. A ce sujet, et pour rappel, le 16 décembre dernier, le Sénat a approuvé à l’unanimité moins une voix, une proposition de résolution visant à demander au gouvernement de saisir la Cour de justice de l’Union européenne pour vérifier la conformité de l’accord commercial avec les pays d’Amérique latine. Enfin, dernier thème très important¿: le drame qui s’est joué la nuit de la St Sylvestre à Crans-Montana, et ce bilan de 40 morts et 116 blessés. 9 français sont décédés, 23 français figurent parmi les blessés. Un hommage est prévu en début de séance.

