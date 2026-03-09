Questions au Gouvernement du 8 avril

Au programme de cette nouvelle séance de Questions d'actualité au gouvernement, la situation au Moyen-Orient et la hausse des prix du carburant. Sébastien Lecornu répondra à cette question à la présidente du groupe communiste Cécile Cukierman. Les réponses du Premier ministre seront scrutées alors qu’un cessez-le-feu a été décrété ente l’I... ran et les Etats-Unis. Un cessez-le-feu fragile, et un cessez-le-feu qui ne concerne pas le Liban selon Israël, la capitale Beyrouth a encore été bombardée aujourd’hui. L’Etat hébreux a revendiqué sa plus grande frappe coordonnée contre le Hezbollah libanais depuis le début de la guerre. De son côté Emmanuel Macron demande que le cessez-le-feu intègre pleinement le Liban, et l’Espagne juge inacceptable la poursuite de la guerre.L’autre sujet majeur c’est bien sûr la hausse des prix du carburant avec trois questions posées à la ministre de l’Energie Maud Bregeon. Le gouvernement demande que les prix à la pompe baissent aussi vite qu’ils ont augmenté avec l’annonce d’une réunion des raffineurs et des distributeurs et un plan de contrôle. « Personne en France ne doit profiter de cette crise, ni hier, ni demain » à écrit le Premier ministre sur X. Au programme également, la question sur la défense européenne du groupe centriste, un sujet d’autant plus important dans ce contexte de crise internationale où la voix des européens peine à se faire entendre.

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