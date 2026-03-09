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Questions au Gouvernement

Questions au Gouvernement du 8 avril

Au programme de cette nouvelle séance de Questions d'actualité au gouvernement, la situation au Moyen-Orient et la hausse des prix du carburant. Sébastien Lecornu répondra à cette question à la présidente du groupe communiste Cécile Cukierman. Les réponses du Premier ministre seront scrutées alors qu’un cessez-le-feu a été décrété ente l’I...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Tam Tran Huy

Durée

2h37mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/03/2029

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