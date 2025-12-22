Public Sénat
Cancers des jeunes, un tsunami à venir ?

Pourquoi la France a-t-elle des taux de cancer les plus élevés au monde ? Depuis 1990 les signaux d'alerte se multiplient, touchant une tranche d'âge de plus en plus jeune. Le nombre de nouveaux cas de cancer d'apparition précoce a bondi dans le monde de près de 80% en moins de 30 ans. En France, 400 000 nouveaux cas de cancer surviennent chaque année....

Flora Sauvage

Politique

26mn

Jusqu'au 07/01/2029

