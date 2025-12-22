Cancers des jeunes, un tsunami à venir ?

Pourquoi la France a-t-elle des taux de cancer les plus élevés au monde ? Depuis 1990 les signaux d'alerte se multiplient, touchant une tranche d'âge de plus en plus jeune. Le nombre de nouveaux cas de cancer d'apparition précoce a bondi dans le monde de près de 80% en moins de 30 ans. En France, 400 000 nouveaux cas de cancer surviennent chaque année.... Comment l'expliquer ? Que fait-on pour endiguer l'épidémie de cancers précoces survenant chez les moins de 50 ans ? En France, médecins et chercheurs se mobilisent. Au Parlement, la sénatrice centriste du Calvados Sonia de la Provôté a rédigé une proposition de loi pour créer un registre national des cancers. Adoptée à l'unanimité par les sénateurs en juin 2023, la proposition de loi a été définitivement adoptée, deux ans plus tard par les députés. L'objectif : mieux recenser les cancers.

