Public Sénat
Le direct
Sénat en action

JO 2030 : le pari risqué des Alpes du Sud

Les jeux de 2030 seront-ils aussi applaudis que ceux de Paris 2024 ? Après l'édition de Milan Cortina, le compte à rebours est lancé pour la France. Si les Alpes du Nord ont déjà accueilli les anneaux, c'est la première fois qu'un évènement d'une telle ampleur s'invite dans le département des Hautes-Alpes. Serre Chevalier et Montgenèvre accueiller...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/03/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique