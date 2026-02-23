JO 2030 : le pari risqué des Alpes du Sud

Les jeux de 2030 seront-ils aussi applaudis que ceux de Paris 2024 ? Après l'édition de Milan Cortina, le compte à rebours est lancé pour la France. Si les Alpes du Nord ont déjà accueilli les anneaux, c'est la première fois qu'un évènement d'une telle ampleur s'invite dans le département des Hautes-Alpes. Serre Chevalier et Montgenèvre accueiller... ont les épreuves de ski et de snowboard free-style, avec un village olympique prévu à Briançon. Les responsables politiques locaux comptent sur les apports de l'olympisme : désenclavement, afflux touristique, rénovation d'infrastructures, pour eux, pas de doute, ces jeux sont une opportunité. Mais les jeux d'Albertville avaient précipité plusieurs communes au bord de la faillite. Fort de cet enseignement, un collectif contre les jeux de 2030 tente d'informer le grand public sur les risques financiers et climatiques des jeux olympiques de 2030, pour une compétition plus éthique.

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