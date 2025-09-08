Des maires victimes de violences, d'autres en burn-out et des démissions records, au point qu'on parle désormais de crise des vocations. Jamais la fonction de maire n'avait autant été fragilisée. Ils sont pourtant encore les élus préférés des Français, ceux qui agissent en proximité, au quotidien. « Maires au bord de la crise de nerfs » donne la... parole à ces élus, à l'approche des élections municipales de mars 2026.

