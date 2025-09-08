Public Sénat
Le direct
Sénat en action

Maires au bord de la crise de nerfs

Des maires victimes de violences, d'autres en burn-out et des démissions records, au point qu'on parle désormais de crise des vocations. Jamais la fonction de maire n'avait autant été fragilisée. Ils sont pourtant encore les élus préférés des Français, ceux qui agissent en proximité, au quotidien. « Maires au bord de la crise de nerfs » donne la...

Publié le

Invité

Jérôme Rabier

Thématique

Politique

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/09/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique