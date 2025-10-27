Réinsertion : la France à la peine

En France, environ 90 000 détenus sortent chaque année de prison. Leur réinsertion devient alors un enjeu majeur pour notre société. À l'heure où près de deux détenus sur 3 récidivent au bout de 6 ans, la sénatrice centriste Dominique Vérien, co-autrice d'un rapport sur l'exécution des peines, souhaite redonner du sens aux sanctions pénales. L... 'objectif est d'éviter à tout prix les sorties sèches, comme celle vécue par Cédric, aujourd'hui sans abri à Rennes, que la réalisatrice a suivi dans ses galères de l'après prison. La justice essaie de développer les aménagements de peines, avec des formules innovantes, comme la ferme de Moyembrie dans l'Aisne. Dominique Vérien souhaite voir ces solutions se multiplier, face à l'augmentation continue de la population carcérale. Les alternatives à l'incarcération sont aussi une piste. La réalisatrice s'est rendue en Norvège, où ces alternatives représentent plus de la moitié des peines prononcées. Dans le pays scandinave, la mission de la prison a aussi été recentrée sur la réinsertion. Aujourd'hui, le pays affiche l'un des taux de récidive les plus bas du monde.

