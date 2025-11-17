Public Sénat
Adel Ziane, l'héritage des JO pour la Seine-Saint-Denis

Entre juillet et août 2024, la France a accueilli 14 000 athlètes à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques. Après la fête, le village olympique a entamé sa reconversion. Pendant un an, les travaux ont transformé les 52 hectares du site en un nouveau quartier. Végétalisation, transformation des appartements, rénovation d'écoles : le villag...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

13mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/12/2028

