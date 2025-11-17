Adel Ziane, l'héritage des JO pour la Seine-Saint-Denis

Entre juillet et août 2024, la France a accueilli 14 000 athlètes à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques. Après la fête, le village olympique a entamé sa reconversion. Pendant un an, les travaux ont transformé les 52 hectares du site en un nouveau quartier. Végétalisation, transformation des appartements, rénovation d'écoles : le villag... e olympique est désormais prêt à accueillir 6 000 nouveaux habitants, ainsi que des commerces et des bureaux. Le sénateur socialiste Adel Ziane, qui a suivi la construction du village en tant qu'élu de Saint-Ouen, revient sur le site avec ceux qui l'ont construit, ceux qui y ont vécu pendant les Jeux et ceux qui s'y installent aujourd'hui. Ce reportage montre comment a été pensé l'héritage du village olympique.

