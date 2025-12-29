Ahmed Laouedj : "Proto", ce gaz qui n'a rien d'hilarant
Depuis quelques années, des déchets d'un genre nouveau ont envahi les rues et les parcs : des bonbonnes de plus en plus grosses, jetées par des usagers souvent jeunes qui se shootent au protoxyde d'azote, appelé aussi "gaz hilarant". Parfaitement légal, utilisé en cuisine et dans le domaine médical, le "proto" est détourné pour ses propriétés euph... orisantes. Une mode qui touche les adolescents et provoque de lourds dégâts neurologiques. Contre le vide juridique qui entoure ce produit, le sénateur Ahmed Laouedj veut agir.
Ahmed Laouedj : "Proto", ce gaz qui n'a rien d'hilarant
