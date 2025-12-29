Public Sénat
Ahmed Laouedj : "Proto", ce gaz qui n'a rien d'hilarant

Depuis quelques années, des déchets d'un genre nouveau ont envahi les rues et les parcs : des bonbonnes de plus en plus grosses, jetées par des usagers souvent jeunes qui se shootent au protoxyde d'azote, appelé aussi "gaz hilarant". Parfaitement légal, utilisé en cuisine et dans le domaine médical, le "proto" est détourné pour ses propriétés euph...

