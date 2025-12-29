Daniel Salmon, le pari de la haie pour sauver l'agriculture

Chaque année, 10 000 km de haies sont arrachés en France. La tendance n'est pas nouvelle, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nos paysages agricoles ont été profondément transformés. Le bocage a laissé la place à des open-field, plaines immenses dépourvues d'arbres. Pour répondre au marché hyper compétitif, nombre d'agriculteurs arrachen... t leurs haies pour agrandir leurs parcelles, et produire plus. Pourtant les Haies présentent de nombreux atouts, aussi bien pour la biodiversité que pour que pour le bien-être des animaux. Le sénateur écologiste d'Ille-et-Vilaine, Daniel Salmon, en a fait son combat depuis plusieurs années. De sa campagne bretonne aux bancs de la chambre haute, le sénateur lutte pour protéger et réhabiliter les haies dans nos campagnes.

Voir plus