Public Sénat
Le direct
Sénateur en action

Handicap à l'école : le parcours du combattant

En France, 140 000 Accompagnants d'Élèves en Situation de Handicap, les AESH, accompagnent chaque jour plus de 350 000 enfants à l'école. Un soutien essentiel pour l'inclusion. Pour les familles, l'obtention de cette aide relève bien souvent du parcours du combattant, entre les démarches médicales, les délais importants et de lourds dossiers administ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

12mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/02/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique