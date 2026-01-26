Handicap à l'école : le parcours du combattant

En France, 140 000 Accompagnants d'Élèves en Situation de Handicap, les AESH, accompagnent chaque jour plus de 350 000 enfants à l'école. Un soutien essentiel pour l'inclusion. Pour les familles, l'obtention de cette aide relève bien souvent du parcours du combattant, entre les démarches médicales, les délais importants et de lourds dossiers administ... ratifs. Sur le terrain, les AESH travaillent dans des conditions précaires : des salaires nets rarement au-dessus de 1 000 euros, peu voire pas de formation, et un manque criant de reconnaissance. En janvier 2026, le rejet au Sénat d'une proposition de loi visant à leur accorder un statut de fonctionnaire a ravivé la colère de la profession. Dans le Pas-de-Calais, nous avons suivi Cathy Apourceau-Poly, sénatrice communiste engagée depuis des années sur la question de l'accompagnement des enfants en situation de handicap et de ceux qui le rendent possible au quotidien.

