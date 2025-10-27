Jean-Marc Boyer, pour la défense des cures thermales

Chaque année, des milliers de curistes viennent dans le Puy-de-Dôme, pour soulager leurs maux. Ils profitent d'une eau caractéristique, issue des volcans d'Auvergne et chargée en minéraux. Si elle est prescrite par un médecin, la cure peut être remboursée par la sécurité sociale. Mais tout pourrait changer. Un rapport de la Cour des comptes remet e... n cause le service médical rendu par ces cures et propose de diminuer les remboursements. Pour la région, ce serait un cataclysme, car des pans entiers de l'économie vivent du thermalisme. Alors Jean-Marc Boyer, sénateur LR du Puy-de-Dôme, a décidé de partir au combat pour préserver les cures.

