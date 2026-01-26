Maladie de Lyme : l'enfer du diagnostic

En Franche-Comté, la maladie de Lyme frappe plus fort qu'ailleurs en France. Transmise par les tiques, elle laisse des familles entières dans l'errance médicale, entre symptômes invalidants et diagnostics incertains. Des malades se tournent vers l'Allemagne pour trouver des réponses, tandis que les spécialistes français alertent sur les risques des tr... aitements prolongés. Au coeur de ce combat, le sénateur Jean-François Longeot, marqué par le calvaire d'un ami, se bat pour faire reconnaître cette maladie et accélérer la recherche.

