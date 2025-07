Marc Laménie, aux côtés des blessés psychiques des armées

Selon les derniers chiffres disponibles, en 2019, l'Armée a recensé 3000 blessés psychiques dans ses rangs, cinq fois plus que de blessés physiques. Face à ce mal invisible et tabou, qui touche massivement ses soldats, l'institution militaire tente de détecter plus tôt ces troubles de stress post-traumatique et mise sur un nouveau dispositif non-médi... calisé pour améliorer leur reconstruction. Auprès de militaires d'active, de blessés, de médecins et de psychologues, le sénateur des Ardennes Marc Laménie nous ouvre les portes d'un monde encore largement méconnu.

