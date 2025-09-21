Public Sénat
Le direct
Sénateur en action

Pascal Martin, sénateur et sapeur-pompier engagé

En France, 85% des secours sont assurés par des pompiers volontaires qui donnent de leur temps libre. Mais le secteur connait une crise des vocations. Dans ce sénateur en action, le centriste Pascal Martin ancien officier de sapeur-pompier part à leur rencontre. Entre pénurie d'engagés, violences subies et défis du quotidien, il alerte sur une crise si...

Publié le

Invité

Audrey Vuetaz

Thématique

Politique

Durée

13mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/10/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique