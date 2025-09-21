Sébastien Pla, la crise viticole
En France, 85% des secours sont assurés par des pompiers volontaires qui donnent de leur temps libre. Mais le secteur connait une crise des vocations. Dans ce sénateur en action, le centriste Pascal Martin ancien officier de sapeur-pompier part à leur rencontre. Entre pénurie d'engagés, violences subies et défis du quotidien, il alerte sur une crise si... lencieuse qui menace notre sécurité civile. Ce reportage relaie les témoignages des principaux concernés, les solutions locales, et montre que la jeunesse est déjà mobilisée pour que l'engagement perdure.
Sébastien Pla, la crise viticole
Pascal Martin, sénateur et sapeur-pompier engagé
Guylène Pantel, la Lozère face au retour du loup
Marc Laménie, aux côtés des blessés psychiques des armées
Questions au Gouvernement
Manipulations numériques en période électorale : quels sont les risques ?