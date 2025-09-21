Sébastien Pla, la crise viticole
Entre l'effondrement de la consommation, l'augmentation des coûts de production, les problématiques commerciales et les aléas climatiques à répétition, les viticulteurs font face à un défi économique et social sans précédent, poussant certains d'entre eux à laisser leurs vignes à l'abandon. Pour le sénateur socialiste de l'Aude Sébastien Pla, ... également viticulteur, "la filière viticole est confrontée à l'une des plus importantes crises multifactorielles de son histoire". Cet été, l'Aude a été confrontée à un méga feu qui a ravagé les Corbières. Certains viticulteurs ont été fortement impactés par cet incendie. Co rapporteur de la mission d'information sur l'avenir de la filière viticole, Sébastien Pla part dans ce reportage à la rencontre des vignerons pour tenter de leur apporter des solutions.
