13 novembre : 10 ans après, le nouveau visage du terrorisme
Dix ans après les tragiques attentats du 13 novembre 2015, la menace terroriste demeure en France, mais le processus de radicalisation a changé. Depuis deux ans, les djihadistes arrêtés sont de plus en plus jeunes, parfois à peine adolescents… Qui sont ces nouveaux profils de terroristes ? Comment ces jeunes ont-ils basculé dans le djihadisme ? Nos... moyens sont-ils suffisants pour faire face à cette menace ? Comment le droit a-t-il évolué pour s’adapter à cette situation ? On en débat avec : Amélie CHELLY, Chercheuse spécialiste des islams politiques, Sociologue au CADIS (EHESS-CNRS), autrice de “Paris, le 13 novembre 2045” paru aux éditions du Cerf ; Matthieu SUC, Journaliste à Mediapart au service enquête en charge du renseignement et du terrorisme, Auteur de “Vendredi 13 - 10 ans après : que s'est-il vraiment passé cette nuit-là ?” qui vient de reparaitre en poche chez Harper Collins et Soren SEELOW, Journaliste spécialiste des questions de terrorisme dans le journal « Le Monde », auteur avec Kévin Jackson et Nicolas Otero de la bande-dessinée “La Cellule - Enquête sur les attentats du 13 novembre 2015” paru aux éditions des Arènes
Sens Public
