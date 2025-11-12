Public Sénat
Le direct
Sens Public

13 novembre : 10 ans après, le nouveau visage du terrorisme

Dix ans après les tragiques attentats du 13 novembre 2015, la menace terroriste demeure en France, mais le processus de radicalisation a changé. Depuis deux ans, les djihadistes arrêtés sont de plus en plus jeunes, parfois à peine adolescents… Qui sont ces nouveaux profils de terroristes ? Comment ces jeunes ont-ils basculé dans le djihadisme ? Nos...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

38mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/11/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public