1er mai : un totem inattaquable ?

Après une rencontre avec les syndicats représentatifs, Sébastien Lecornu renonce à légiférer sur le travail le 1er mai. Il promet néanmoins de revenir sur le sujet en 2027. Les fédérations de fleuristes et boulangers sont en colère, ils souhaitaient plus de souplesse concernant ce jour férié. En 2025, une proposition de loi avait été déposée ... par des sénateurs centristes, afin d'autoriser le travail de salariés le 1er mai dans des commerces de bouche de proximité et des établissements culturels. Les syndicats refusent de toucher à la seule journée payée et chômée. Nicolas Dufourcq, patron de Bpifrance conteste et rappelle que la France fait partie des pays européens qui travaillent le moins nombre d'heures à plein temps. La France doit-elle travailler plus pour rester compétitive ? Pourquoi le symbole du 1er mai est-il toujours aussi fort ? Que dit cette séquence de la faiblesse politique de Sébastien Lecornu ? On en débat avec Annick BILLON, sénatrice centriste de la Vendée, à l’origine de la proposition de loi, déposée en 2025, visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai, Frédéric BOCCARA, économiste et co-fondateur des économistes atterrés et Rémi Bourguignon, professeur à l’université Paris Est-Créteil et directeur scientifique de la Chaire Transformation et Régulation de la Relation de Travail.

Voir plus