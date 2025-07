211 milliards : le Sénat s'attaque au maquis des aides aux entreprises

211 milliards d’euros : c’est le montant des aides publiques versées aux grandes entreprises en 2023. Un chiffre colossal… il aura pourtant fallu six mois de travaux à la commission d’enquête du Sénat pour l’établir. Pourquoi les services de Bercy étaient-ils incapables de fournir ce total ? Sur quels critères ces aides sont-elles attribuée... s ? Ont-elles réellement servi à soutenir l’emploi, encourager l’innovation et stimuler la croissance française ? Pour en parler, Fabien Gay, sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis; Dominique Carlac’h, membre du conseil exécutif du MEDEF et dirigeante d’entreprise ; Erwan Benezet, journaliste au service Économie du Parisien, en charge des finances publiques et l’éditorialiste Anne-Charlène Bezzina.

Voir plus