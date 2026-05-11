6 mortes en 9 jours, l'inquiétante hausse des féminicides

La France fait face à une recrudescence des féminicides. Ces 9 derniers jours, on compte 6 nouveaux meurtres. Emmanuel Macron s'était pourtant engagé dès 2017dans la lutte pour l'élimination des violences faites aux femmes. Depuis, la France a mis en place plusieurs mesures : bracelets antirapprochement, numéro national de téléphone dédié aux vic... times ou encore une aide financière universelle. Malgré ces mesures, les chiffres des féminicides ne diminuent pas. Pourquoi la France n’arrive pas à suivre l’exemple de l’Espagne qui a fait baisser d’un tiers le nombre de féminicides ? Pourquoi les peines plus lourdes, les téléphones grand danger et les bracelets antirapprochement ne suffisent pas ? Faut-il inscrire le féminicide dans le Code pénal ? On en parle avec Dominique VÉRIEN, sénatrice centriste de l’Yonne, présidente de la délégation aux droits des femmes, Denis SALAS, magistrat, président de l’Association Française pour l’Histoire de la Justice et auteur de “Le déni du viol : Essai de justice narrative” (Michalon) et de “Robert Badinter : Une passion pour la liberté” (2026, Michalon) et Christelle TARAUD, historienne, directrice de l’ouvrage « Féminicides, une histoire mondiale » (La Découverte).

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