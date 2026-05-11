Public Sénat
Le direct
Sens Public

6 mortes en 9 jours, l'inquiétante hausse des féminicides

La France fait face à une recrudescence des féminicides. Ces 9 derniers jours, on compte 6 nouveaux meurtres. Emmanuel Macron s'était pourtant engagé dès 2017dans la lutte pour l'élimination des violences faites aux femmes. Depuis, la France a mis en place plusieurs mesures : bracelets antirapprochement, numéro national de téléphone dédié aux vic...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/05/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public