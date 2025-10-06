Public Sénat
Sens Public

7 octobre : Israël dans l'engrenage de la guerre

Il y a tout juste deux ans, Israël se réveillait dans l’horreur des massacres terroristes...Deux années plus tard, la société israélienne s’est-elle soudée ou fracturée ? Jusqu’où Benyamin Netanyahu mènera-t-il sa guerre vengeresse ? En parallèle, alors que les hommages se multiplient, des négociations entre le Hamas et Israël se déroulen...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/10/2026

Sens Public