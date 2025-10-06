7 octobre : Israël dans l'engrenage de la guerre

Il y a tout juste deux ans, Israël se réveillait dans l’horreur des massacres terroristes...Deux années plus tard, la société israélienne s’est-elle soudée ou fracturée ? Jusqu’où Benyamin Netanyahu mènera-t-il sa guerre vengeresse ? En parallèle, alors que les hommages se multiplient, des négociations entre le Hamas et Israël se déroulen... t en Égypte, ravivant doucement l’espoir d’une possible issue au conflit. Au-delà des discussions sur un cessez-le-feu et la libération des otages, comment envisager l’avenir de la région ? Et que reste-t-il du plan de paix proposé par Donald Trump ? On en parle avec : Armin AREFI, Grand reporter au Point, Spécialiste du Proche et Moyen-Orient ; Maya KHADRA, Journaliste à la revue politique et parlementaire, Spécialiste du Moyen-Orient et Samy COHEN, Directeur de recherche émérite au Centre de recherche international de Sciences Po (CERI), Auteur de "Tuer ou laisser vivre: Israël et la morale de la guerre” (Flammarion)

Voir plus