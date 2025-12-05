Accord de Paris : 10 ans après, la victoire des climatosceptiques ?
Adopté le 12 décembre 2015 lors de la COP21, l’Accord de Paris devait représenter un tournant décisif dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour la première fois, 195 pays s’engageaient à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Dix ans plus tard, avec Donald Trump à la Maison-Blanche et une Union européenne qui revoit cer... tains aspects de son pacte vert, le bilan reste préoccupant... L’Accord de Paris a-t-il réellement tenu ses promesses ? Quelles solutions devraient être généralisées pour être efficaces ? Et comment lutter contre les climatosceptiques ? On en parle avec : Marine LAMOUREUX, Grand reporter à La Croix L’Hebdo, Spécialiste des questions d’environnement ; Cyril DION, Réalisateur du film “Demain”, Garant de la Convention citoyenne pour le climat, Auteur de “La lutte enchantée” (Actes Sud) et Benoît FARACO, Ambassadeur chargé des négociations climatiques
