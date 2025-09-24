Accord Trump/ Netanyahu : le Hamas va-t-il signer ?

Le lundi 29 septembre, à Washington, Donald Trump a dévoilé un plan de paix en 20 points visant à mettre fin au conflit à Gaza. Il prévoit la libération des otages, l’amnistie des membres du Hamas qui déposeront les armes, et un retrait de Gaza de l’armée israélienne. Bien que le projet soit ambitieux, il demeure fragile sur plusieurs aspects. ... S’il a été accepté par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, et soutenu par les pays arabes, la réponse du Hamas se fait encore attendre. Ce projet a-t-il réellement une chance d’aboutir ? Peut-on espérer, malgré tout, la fin des bombardements ? On en débat avec : Hala KODMANI, Journaliste à Libération, Spécialiste du Moyen-Orient ; Ofer BRONCHTEIN, Envoyé spécial du président de la République pour le rapprochement isaélo-palestinien, Ex-collaborateur d’Yitzhak Rabin, Président du Forum international pour la paix et Hasni HABIDI, Politologue spécialiste du monde arabe, Directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (Cermam) à Genève, Auteur de “Le Moyen-Orient selon Donald Trump” (Erick Bonnier)

