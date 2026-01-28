Affaire Epstein : jusqu'où ira le scandale ?

Au total, 3 millions de pages, 2 000 vidéos et plus de 180 000 photos liées à l’affaire du prédateur sexuel Jeffrey Epstein ont été publiées par la justice américaine. Allant de Donald Trump à Jack Lang, d’Elon Musk à la princesse de Norvège, sans oublier les époux Clinton ou un ancien ministre travailliste britannique, de nombreux noms s'ajo... utent à une liste déjà longue. Entre accusations et interprétations, les documents laissent planer des doutes sur leur éventuelle complicité ou leur connaissance des activités de ce pédocriminel. On en parle avec : Tristan CABELLO, Historien spécialiste des Etats-Unis, Maître de conférences à Johns Hopkins University de Baltimore, Auteur de “La victoire de Zohran Mamdani à New York. Un laboratoire pour la gauche” (Textuel, à paraitre le 11 février) ; Patrick MARTIN-GENIER, Enseignant à Sciences Po, Spécialiste des questions européennes et internationales, Auteur de “L’Europe a-t-elle un avenir” (Studyrama) et Anthony BELLANGER, Editorialiste à France Info TV, Spécialiste des questions internationales

