Affaires judiciaires, « brebis galeuses » : le RN face à ses démons

Le RN de nouveau dans le collimateur de la justice avec une perquisition aujourd’hui, dans le cadre d’une enquête sur des prêts de particuliers. Le parti parle d’acharnement et de complot. La multiplication des affaires peut-elle freiner la montée en puissance du RN¿? Vient-elle freiner sa dédiabolisation¿? Comment se déroule la préparation des... prochaines élections, et la chasse aux «¿brebis galeuses¿»¿? Le RN face à ses démons : on en parle avec Lauriane Clément, journaliste politique à La Croix ; Frédéric Dabi, directeur général Opinion à l’Ifop ; Catherine Fieschi, politologue, chercheuse associée au centre Robert Schuman de l’Institut universitaire européen de Florence ; ainsi que Philippe Ballard, député RN de l’Oise et l’éditorialiste Anne-Charlène Bezzina.

