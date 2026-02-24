Agriculture : des marges abusives dans la grande distribution ? 

Entre le 1er décembre et le 1er mars, les industriels de l'agroalimentaire et les acteurs de la grande distribution négocient les tarifs d'achat des produits mis en rayon dans les supermarchés. La grande distribution est souvent critiquée pour l’évolution des prix et l’opacité de leur construction. Elle est aussi tenue comme responsable, par les ... agriculteurs, de leur baisse de rémunération. Pour y voir plus clair, le groupe Écologiste au Sénat a initié la création de la commission d'enquête, débutée le 10 décembre 2025, portant sur les marges des industriels et de la grande distribution. Pourquoi les agriculteurs n'arrivent-ils pas à se payer dignement ? Industrie agro-alimentaire ou grande distribution, qui profite du système ? Peut-on rendre les produits français moins chers et plus accessibles pour tous les consommateurs ? On en parle avec Jordy BOUANCHEAU, membre du conseil d’administration des Jeunes Agriculteurs, Dominique SCHELCHER, PDG de Coopérative U et Antoinette GUHL, sénatrice écologiste de Paris, vice-présidente de la commission des affaires économiques et rapporteure de la Commission d'enquête portant sur les marges des industriels et de la grande distribution.

Voir plus