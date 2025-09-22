Aides aux entreprises : à quoi ont servi les 211 milliards ?

Après six mois d’enquête, la commission sénatoriale a rendu son rapport, le 8 juillet, sur l'impact des aides publiques versées aux entreprises. 211 milliards... c'est le montant qui est accordé aux entreprises. Quelles sont les entreprises qui en profitent le plus ? Ces aides ont-elles réellement permis de sauvegarder des emplois ? Et surtout, c... omment mieux encadrer leur attribution et les soumettre à une obligation de résultats ? On en parle avec : Fabien GAY, Sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis, Vice-Président de la commission des affaires économiques, Rapporteur de la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants; Caroline MICHEL-AGUIRRE, Grand reporter au Nouvel Obs, Auteure avec Mathieu Aron de « Le grand détournement: Comment milliardaires et multinationales captent l'argent de l'État » (Allary) et Virginie CALMELS, Présidente de CroissancePlus, Présidente-fondatrice de Futurae éducation (L’école Digitale pour les Métiers de Demain)

