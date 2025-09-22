Public Sénat
Aides aux entreprises : à quoi ont servi les 211 milliards ?

Après six mois d’enquête, la commission sénatoriale a rendu son rapport, le 8 juillet, sur l'impact des aides publiques versées aux entreprises.  211 milliards... c'est le montant qui est accordé aux entreprises. Quelles sont les entreprises qui en profitent le plus ? Ces aides ont-elles réellement permis de sauvegarder des emplois ? Et surtout, c...

Société

Thomas Hugues

42mn

Jusqu'au 24/09/2026

