Algérie : la mère du journaliste Christophe Gleizes demande sa grâce

Condamné à sept ans de prison en Algérie pour apologie du terrorisme, le journaliste français Christophe Gleizes a demandé dimanche un pourvoi en cassation afin d’obtenir un nouveau procès. Dans ce contexte, sa mère a adressé une demande de grâce au président algérien Abdelmadjid Tebboune. Elle est ce soir sur notre plateau pour en parler. Cett... e démarche peut-elle aboutir ? Quelles leçons tirer de la libération de l’écrivain Boualem Sansal il y a un mois ? Les relations franco-algériennes sont-elles en train de s’apaiser ? On en débat avec : Sylvie GODARD, Mère du journaliste Christophe Gleizes; Emmanuel DAOUD, Avocat français du journaliste Christophe Gleizes et Olivier CADIC, Sénateur Union Centriste des Français établis hors de France, Vice-Président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

