Algérie : la mère du journaliste Christophe Gleizes demande sa grâce

Condamné à sept ans de prison en Algérie pour apologie du terrorisme, le journaliste français Christophe Gleizes a demandé dimanche un pourvoi en cassation afin d’obtenir un nouveau procès. Dans ce contexte, sa mère a adressé une demande de grâce au président algérien Abdelmadjid Tebboune. Elle est ce soir sur notre plateau pour en parler. Cett...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

39mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/12/2026

