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Alliances d'entre-deux tours : grands principes et petits arrangements

Au lendemain du 1er tour des élections municipales, les tractations ont commencé. Olivier Faure, premier secrétaire du PS a refusé tout "accord national" pour des alliances entre LFI et le PS au second tour. Malgré cela, des alliances entre les gauches ont déjà été établies pour "faire front" à la droite ou à l'extrême droite. D'autres candidats...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/03/2027

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