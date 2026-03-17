Alliances d'entre-deux tours : grands principes et petits arrangements

Au lendemain du 1er tour des élections municipales, les tractations ont commencé. Olivier Faure, premier secrétaire du PS a refusé tout "accord national" pour des alliances entre LFI et le PS au second tour. Malgré cela, des alliances entre les gauches ont déjà été établies pour "faire front" à la droite ou à l'extrême droite. D'autres candidats... socialistes ont, quant à eux, refusé la main tendue par les insoumis comme à Paris, à Marseille ou à Bordeaux. Le suspense reste total jusqu'à mardi 17 mars 2026 à 18h, date limite pour déposer les nouvelles listes. Des alliances entre les gauches seront-elles possibles ? Le refus de certaines alliances entre le PS et LFI fera-t-elle perdre la gauche ? La France sort-elle encore plus fracturée de ce scrutin ? On en débat avec Laurence SAILLIET, ancienne députée européenne LR et candidate sur la liste de Rachida Dati, François KALFON, eurodéputé PS-Place Publique et membre du Bureau National du PS, Olga GIVERNET, députée Renaissance de l’Ain, Aymeric DUROX, sénateur RN de Seine-et-Marne et en duplex Mélanie VOGEL, sénatrice Les Écologistes des Français établis hors de France.

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