Amérique latine : pourquoi les droites populistes l'emportent ?

Pérou, Bolivie, et maintenant Chili… L’élection du candidat de droite, José Antonio Kast, connu pour ses positions pinochétistes, illustre une nouvelle victoire de la droite et de l’extrême droite en Amérique latine. Comment expliquer cette vague nationaliste et populiste¿dans la région ? Ces pays vont-ils forcément servir de relais à Donald ...

Société

Thomas Hugues

42mn

Jusqu'au 08/01/2027

