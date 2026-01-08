Amérique latine : pourquoi les droites populistes l'emportent ?

Pérou, Bolivie, et maintenant Chili… L’élection du candidat de droite, José Antonio Kast, connu pour ses positions pinochétistes, illustre une nouvelle victoire de la droite et de l’extrême droite en Amérique latine. Comment expliquer cette vague nationaliste et populiste¿dans la région ? Ces pays vont-ils forcément servir de relais à Donald ... Trump ? Comment ont-ils réagi à l’opération américaine au Vénézuéla ? On en parle avec : Sophie BRIANTE GUILLEMONT, Sénatrice des Français de l’étranger, Docteure en droit ; Mathilde ALLAIN, Enseignante chercheuse à l’Institut des Hautes études de l’Amérique latine et au CREDA (Centre de recherche et de documentation sur les Amériques) et Christophe VENTURA, Journaliste au journal Le Monde diplomatique, Directeur de recherches à l'IRIS, Responsable du programme Amérique latine et Caraïbes.

