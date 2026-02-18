Armée chinoise : Xi Jinping prépare-t-il l'invasion de Taïwan ?

Le 24 janvier, le président chinois, Xi Jinping, a écarté Zhang Youxia, l’un des plus hauts gradés de l’armée. Une purge de plus dans un appareil militaire profondément remanié ces trois dernières années. Mais cette éviction inquiète particulièrement Taïwan et relance les spéculations sur une possible offensive chinoise d’ici 2027. Commen... t expliquer cette purge ? Cache-t-elle une menace accrue contre Taïwan ? Les États-Unis sont-ils un allié fiable ? On en débat avec : Marianne PERON-DOISE, Directrice de recherche à l’IRIS spécialiste des question stratégiques en Asie, Autrice du livre “Géopolitique des mers et des océans” à paraître prochainement aux éditions du Cavalier Bleu ; Valérie NIQUET, Responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique, Autrice de « Taïwan face à la Chine : Vers la guerre ? » aux éditions Tallandier et Pierre-Antoine DONNET, Rédacteur en chef d'Asia Magazine, Auteur de “Taïwan. Survivre libre” aux éditions Nevicata.

