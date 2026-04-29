Arrêts maladie en hausse : abus ou souffrance au travail ?

Selon une étude d'AXA, le nombre d'arrêts maladie n'a jamais été aussi important, avec une augmentation de 50% par rapport à 2019. Sébastien Lecornu alerte sur cette "dérive très préoccupante" qui serait susceptible d'aggraver le déficit public. Le gouvernement souhaite s'attaquer aux comportements abusifs mais aussi mettre en place de la préventi... on et des solutions pour que les personnes arrêtées reprennent le travail le plus vite possible. Pourquoi l’absentéisme a-t-il progressé de près de 50% en 6 ans ? Est-ce lié à la fraude, aux téléconsultations ou à la dureté du monde du travail ? Pourquoi les jeunes de moins de 30 ans sont-ils particulièrement touchés ? On en parle avec Thomas BREDA, directeur de recherche au CNRS et chercheur à l’École d’économie de Paris et à l’Institut des politiques publiques, Anthony CONTAT, membre du bureau national de l’ANDRH (Association nationale des DRH), DRH du groupe Aktid et Élisabeth DOINEAU, sénatrice centriste de la Mayenne et rapporteure générale de la commission des affaires sociales.

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