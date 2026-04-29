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Arrêts maladie en hausse : abus ou souffrance au travail ?

Selon une étude d'AXA, le nombre d'arrêts maladie n'a jamais été aussi important, avec une augmentation de 50% par rapport à 2019. Sébastien Lecornu alerte sur cette "dérive très préoccupante" qui serait susceptible d'aggraver le déficit public. Le gouvernement souhaite s'attaquer aux comportements abusifs mais aussi mettre en place de la préventi...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/04/2027

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