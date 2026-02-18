Assurance chômage : vers un nouveau tour de vis ?

Ce mercredi 25 février 2026, se tient une séance de discussions entre patronat et syndicats pour trouver un accord sur l'assurance chômage. Le gouvernement a demandé de trouver "au moins" 400 millions d'euros d'économies sur les ruptures conventionnelles. Mais les divergences persistent et les négociations restent bloquées. Les organisations d'employe... urs défendent un objectif plus exigeant que celui du gouvernement : 1 milliard d'euros d'économies par an. Les syndicats excluent quant à eux toute réduction des droits des travailleurs. Les grandes entreprises vont-elles trop loin ? Faut-il durcir les droits au chômage ? Le système français est-il plus ou moins protecteur que celui de nos voisins européens ? On en débat avec Bertrand MARTINOT, expert associé sur les questions sociales à l'Institut Montaigne, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy et auteur avec Franck Morel, de "Le travail est la solution" (Hermann), Béatrice MATHIEU, grand Reporter à l'Express, spécialiste des questions économiques et Bruno COQUET, docteur en économie, président de UNO - Etudes & Conseil et chercheur associé à l'OFCE.

Voir plus