Public Sénat
Le direct
Sens Public

Assurance chômage : vers un nouveau tour de vis ?

Ce mercredi 25 février 2026, se tient une séance de discussions entre patronat et syndicats pour trouver un accord sur l'assurance chômage. Le gouvernement a demandé de trouver "au moins" 400 millions d'euros d'économies sur les ruptures conventionnelles. Mais les divergences persistent et les négociations restent bloquées. Les organisations d'employe...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

51mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/02/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique