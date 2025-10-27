Automobile : les marques françaises peuvent-elles disparaitre ?

Alors que les voitures électriques chinoises déferlent en France et en Europe et tandis que les usines françaises se mettent au chômage technique, l'Union européenne est attendue au tournant pour défendre un acteur majeur de notre industrie et de notre souveraineté. Les marques françaises d'automobile peuvent-elles disparaître ? Quelles sont les cau... ses de ces menaces et les solutions possibles pour enrayer cette crise ? C'est le débat de Sens Public, avec Erwan BENEZET, Journaliste au service Economie du Parisien, Danielle ATTIAS, Economiste, Professeur émérite à Centrale Supélec - Université Paris-Saclay, Louis-Samuel PILCER, Maître de conférences à Sciences-Po, expert associé à la Fondation Jean Jaurès et Michaël Darmon, éditorialiste chez Public Sénat.

