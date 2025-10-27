Public Sénat
Automobile : les marques françaises peuvent-elles disparaitre ?

Alors que les voitures électriques chinoises déferlent en France et en Europe et tandis que les usines françaises se mettent au chômage technique, l'Union européenne est attendue au tournant pour défendre un acteur majeur de notre industrie et de notre souveraineté. Les marques françaises d'automobile peuvent-elles disparaître ? Quelles sont les cau...

Société

Thomas Hugues

42mn

Jusqu'au 28/10/2026

