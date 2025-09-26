Public Sénat
Le direct
Sens Public

Badinter au Panthéon : une vie de combats

L’ancien garde des sceaux, Robert Badinter, fera son entrée au Panthéon lors d’une cérémonie le 9 octobre. Porteur de la loi pour l'abolition de la peine de mort, il s’est également engagé dans de nombreux combats pour la dignité et la réinsertion des détenus laissant un héritage fort autour de la justice et de la défense des droits humains....

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/10/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public