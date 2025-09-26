Badinter au Panthéon : une vie de combats

L’ancien garde des sceaux, Robert Badinter, fera son entrée au Panthéon lors d’une cérémonie le 9 octobre. Porteur de la loi pour l'abolition de la peine de mort, il s’est également engagé dans de nombreux combats pour la dignité et la réinsertion des détenus laissant un héritage fort autour de la justice et de la défense des droits humains.... Mais quelles lois et combats se cachent derrière cet homme ? On en parle avec : Dominique ROUSSEAU, Professeur émérite de droit public à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, Spécialiste de droit constitutionnel, Auteur de : “Sur le Conseil Constitutionnel : La Doctrine Badinter et la démocratie” (1997) aux éditions Descartes; Paul CASSIA, Professeur de droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Auteur de la biographie “Robert Badinter, un juriste en politique” chez Fayard et Laure ADLER, Journaliste

