Bilan économique : Trump s'est enrichi. Et les Américains ?

Douze mois après l’investiture de Donald Trump, l’âge d’or promis par le président semble loin d’être atteint, et le doute s’installe sur l'état de l’économie américaine. Inflation, chômage, croissance, le Président américain peut-il réussir ? Sa base électorale profite-t-elle réellement de sa politique ? Les dirigeants mondiaux qui ... ont soutenu son retour à la Maison Blanche commencent-ils à se désolidariser¿? On en débat avec : Alexis PICHARD, Chercheur en civilisation américaine à l’Université Paris-Nanterre, Auteur de “Trump et les médias : L’illusion d’une guerre ?” (Valeur Ajoutée Editions) ; Clémence LEMAISTRE, Directrice adjointe de la rédaction des Echos ; Sylvie MATELLY, Économiste, Directrice de l’Institut Jacques Delors, Autrice de “L'économie tout simplement” (Eyrolles) et Olivier PITON, Avocat au barreau de Washington

