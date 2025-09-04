Le 10 septembre 2025, le mouvement « Bloquons tout » a organisé une journée nationale de mobilisations. Si la France n’a pas été paralysée, la journée a été marquée par des manifestations, des blocages ponctuels et des tensions avec les forces de l’ordre, visant principalement à attirer l’attention d’Emmanuel Macron. Mais après cette jou... rnée, le mouvement va-t-il perdre de son souffle et tomber dans l’oubli, ou au contraire s’inscrire dans la durée et faire la jonction avec la grève intersyndicale prévue le 18 septembre¿? Pour en débattre : Sylvain BOULOUQUE, Historien et spécialiste du syndicalisme et de la gauche radicale, auteur de “Meurtres à la Grange-aux-Belles. Quand les communistes flinguaient les anarchistes” (Editions du Cerf) ; Michel Wieviorka, Sociologue, auteur de « Où va la France ?” qui vient de sortir en poche aux éditons de l’Aube et Aurore MALVAL, Grand reporter à Marianne

