Public Sénat
Le direct
Sens Public

« Bloquons Tout » : flop ou encore ?

Le 10 septembre 2025, le mouvement « Bloquons tout » a organisé une journée nationale de mobilisations. Si la France n’a pas été paralysée, la journée a été marquée par des manifestations, des blocages ponctuels et des tensions avec les forces de l’ordre, visant principalement à attirer l’attention d’Emmanuel Macron. Mais après cette jou...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/09/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public