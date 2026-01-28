Trump, Xi, Poutine : les nouveaux prédateurs
Après trois recours au 49.3 et des heures de débats qui ont épuisé parlementaires, ministres et français, la France sort enfin de l’interminable feuilleton budgétaire, mais à quel prix¿? Du déficit public aux alliances politiques, ces cinq mois de bras de fer laisseront des traces... Sébastien Lecornu en sort-il renforcé¿? Les Républicains, d... boussolés¿? Et le Parti socialiste plus isolé à gauche? Surtout, sans majorité, quelles sont les marges de manœuvre du premier ministre pour faire avancer ses dossiers ? On en débat avec : Bérengère BONTE, Journaliste politique, Autrice de “Gabriel Attal, l’Ange exterminateur” (L’Archipel), Présentatrice du podcast “Dans l'Hémicycle” ; John-Christopher ROLLAND, Maître de conférences à l’Université Paris-Nanterre, Co-auteur de "Standard contre standards. Réflexions sur une catégorie juridique en droit public" (L'Harmattan) et Bruno CAUTRÈS, Chercheur CNRS au CEVIPOF, Enseignant à Sciences Po, Auteur avec Anne Muxel de "Le vote sans issues: Chroniques électorales 2024" (Presses universitaires de Grenoble), Auteur avec Virginie Martin “Jeux de pouvoir. Quand les politologues regardent des série” (Le Cerf)
Trump, Xi, Poutine : les nouveaux prédateurs
Budget adopté : et maintenant, on fait quoi ?
USA : Trump est-il devenu fou ?
