Budget : Bayrou a-t-il tapé trop fort ?

Les critiques pleuvent sur François Bayrou depuis son «¿moment de vérité¿» d’hier. Du Rassemblement National à La France Insoumise, en passant par le Parti Socialiste, les menaces de censure se multiplient. Le gouvernement peut-il encore y échapper ? Que reste-t-il à négocier sans remettre en cause les 44 milliards d’économies annoncées ? Et... qui osera prendre la responsabilité politique de priver la France de budget ? Pour en parler, Thibaud Mulier, constitutionnaliste et maître de conférences en droit public à l’Université Paris Nanterre, Christine Lavarde, sénatrice LR des Hauts-de-Seine, membre de la commission des finances et de la commission des affaires européennes, Valérie Lecasble, éditorialiste politique pour lejournal.info et l’éditorialiste Tâm Tran Huy.

