Budget : c'est l'heure du money time

Après des débats tendus sur le budget, l’attention se tourne désormais vers la commission mixte paritaire, qui se réunira vendredi 19 décembre pour tenter de trouver un compromis entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur le projet de loi de finances. Le Parti socialiste réclame 10 milliards d’euros de recettes supplémentaires, une demande qu... e l’on voit mal les Républicains accepter. Sébastien Lecornu dispose-t-il encore d’une marge de manœuvre¿? Et quel serait le coût d’une absence de budget au 31 décembre¿? On en débat avec : Valérie LECASBLE, Éditorialiste au quotidien lejournal.info ; Bruno CAUTRÈS, Chercheur CNRS au CEVIPOF, Enseignant à Sciences Po, Auteur avec Anne Muxel de "Le vote sans issues: Chroniques électorales 2024" (Presses universitaires de Grenoble) et Thibaud MULIER, Constitutionnaliste, Maître de conférences en droit public à l’Université Paris Nanterre

Voir plus